Oliver Kahn após ser despedido: "O Bayern impediu-me de festejar"

Oliver Kahn, CEO do Bayern

O diretor executivo e o diretor desportivo Sasa Salihamidzic foram despedidos pelo clube bávaro

Oliver Kahn foi substituído no cargo de diretor executivo do Bayern e, segundo escreveu nas redes sociais logo após o fim do jogo que deu o título, não viajou com a equipa porque o clube não permitiu.

"Gostaria de ter comemorado com vocês, mas infelizmente não posso estar com vocês hoje porque o clube me impediu", escreveu o antigo guarda-redes nas redes sociais.

Ao contrário do que o clube tinha afirmado, depreende-se que não tenha sido um surto de febre a impedir Kahn de viajar com o grupo.