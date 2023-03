Oliver Kahn admite que foi difícil mudar de treinador: "Não dormi bem"

Apresentação de Thomas Tuchel como novo treinador do Bayern

Antigo guarda-redes e atual CEO do Bayern de Munique abordou a saída de Nageslmann na conferência de imprensa de apresentação de Thomas Tuchel

Oliver Kahn, CEO do Bayern de Munique, falou aos jornalistas na apresentação de Thomas Tuchel como novo treinador do clube. O dirigente e antigo guarda-redes admitiu que a decisão de despedir Julian Nagelsmann não foi fácil.

"Os últimos dias também foram complicados para nós. Não dormi bem durante uma ou duas noites. É que apesar de tudo, Nagelsmann é um excelente treinador. Temos um dos melhores plantéis da Europa. Mesmo assim, as exibições da equipa não evoluíram ao longo do tempo. Não podemos estar satisfeitos com os resultados e prestações na segunda metade desta temporada", explicou o dirigente, em declarações aos jornalistas.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube, também abordou a mudança no comando técnico, destacando, igualmente, a dificuldade da decisão.

"Foi muito difícil para mim, pessoalmente. Do nosso ponto de vista, tomámos a melhor decisão para o Bayern. Tivemos altos e baixos. Eliminámos o PSG, mas também permitimos que Leverkusen levasse a melhor sobre nós e foi aí que fomos obrigados a reagir. Não foi uma decisão fácil, mas quando se vê o desempenho a descer, somos forçados a reagir", explicou.