Oliver Glasner deixa comando técnico do Eintracht Frankfurt no final da época

Informou esta terça-feira o clube alemão.

O treinador Oliver Glasner vai deixar o comando técnico do Eintracht Frankfurt no final da época, por decisão da direção, informou esta terça-feira o atual nono classificado da Bundesliga.

"Oliver Glasner partirá no final da temporada. Eintracht Frankfurt e Oliver Glasner vão despedir-se no final da atual temporada, um ano antes de o contrato do treinador expirar a 30 de junho de 2024", pode ler-se na página oficial do clube na Internet.

O Eintracht acrescenta que "o desenvolvimento desportivo da equipa e o desempenho geral na segunda metade da temporada" justificam a saída de Glasner, contratado para comandar o clube, no qual atua o português Aurélio Buta, em 2021/22.

Citado pelo emblema germânico, o treinador, de 48 anos, disse que as "conversações foram honestas e abertas", mas preferiu apontar aos jogos que restam na época, na qual ainda pode conquistar a Taça da Alemanha, caso vença na final o Leipzig.

"Aceito a decisão tomada pela direção do clube, que me foi explicada de forma clara. As conversações foram honestas, abertas e justas, tal como a nossa comunicação nos últimos anos foi sempre construtiva e guiada por um grande respeito mútuo. Mas agora não é hora de dizer adeus ou olhar para trás: ainda temos uma missão decisiva pela frente", expressou.