Guerra com a Ucrânia reabriu o debate sobre a relevância dos magnatas na manutenção e perpetuação de Vladimir Putin no poder. Um grupo deles apostou milhões no mundo do Desporto em busca de prestígio e contactos internacionais que lhes permitissem minimizar suspeitas sobre a proveniência e circulação do dinheiro.

Impelido pela visão da Grande Rússia, Vladimir Putin não hesitou em ordenar a invasão ilegal e não provocada da Ucrânia, um país soberano que considera uma "invenção" de Lenine sem o direito a existir, sob o pretexto de uma alegada "desnazificação" do Governo liderado por Volodomyr Zelensky. Os olhos do mundo têm estado centrados na resistência ucraniana ao invasor e, por entre imagens chocantes do sangrento conflito, foi reavivado o debate sobre a importância da fortuna dos magnatas russos para a manutenção e perpetuação de Putin no poder.

Durante o caótico processo da dissolução da União Soviética, um grupo de empresários e administradores locais aproveitou as privatizações de empresas estatais para acumular milhares de milhões de euros e transformar o país numa oligarquia. Alguns deles optaram por investir as suas fortunas no desporto para ganharem prestígio e influência que minimizassem as suspeitas sobre a proveniência dos milhões e a circulação do mesmo.