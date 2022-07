Mendy, guarda-redes do Chelsea, não se assusta com a chegada de Haaland ao rival Manchester City.

Erling Haaland chega esta época à Premier League, protagonizando uma das transferências mais sonantes do defeso, mas para Édouard Mendy, guarda-redes do Chelsa, não há que ter uma atenção especial com o ex-Borussia Dortmund, apesar dos números impressionantes que o norueguês apontou na Alemanha.

Na opinião do senegalês, tem de se olhar sempre para a equipa como um todo e não para as individualidades, pelo que Haaland não assusta mais do que um outro avançado que atue na Premier League.

"Não se olha para um jogador em concreto de uma equipa. Temos de olhar para cada jogador e cada equipa sempre com o pensamento em ganhar», começou por dizer. Olho para o Haaland como olho para o Benteke. Estudo muito os adversários, porque é o meu trabalho, e não vejo muitas diferenças entre jogar com o Manchester City ou o Crystal Palace", atirou, citado pelo The Sun.