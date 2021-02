"Olhas para o Barça e vês que depende muito do Messi, a Juventus do Ronaldo. O Bayern..."

Antigo jogador de Palmeiras e Bayern falou sobre uma possível final do Mundial de clubes entre o "Verdão" e o Bayern

Zé Roberto, antigo jogador e diretor do Palmeiras, falou sobre uma possível final do Mundial de clubes entre o "Verdão" e o Bayern, clube que também representou durante seis épocas (entre 2002 e 2005 e depois entre 2007 e 2009).

Não escondendo o desejo de ver o emblema brasileiro a vencer, Zé Roberto falou também sobre os bávaros, a quem só consegue deixar elogios.

"É a equipa a ser batida. Não sei se é para piorar para nós... mas tem o melhor jogador do mundo. Há dez anos [que o título de melhor do mundo] vinha numa disputa Messi e Cristiano e agora há outro melhor do mundo: o homem que faz golo de todas as formas e tem vindo a fazer a diferença dentro de uma equipa que é diferente", começou por dizer, explicando de seguida.

"Olhas para o Barcelona e vês que a equipa depende muito do Messi. Olhas para a Juventus e vês que depende muito do Cristiano. Ou o Real Madrid, que nos anos anteriores dependia dele. O Bayern é diferente. Tem o melhor jogador, mas não depende dele porque tem uma equipa que joga com música, num tom bem agressivo", afirmou o brasileiro, para depois concluir:

"Eles são agressivos a atacar e a defender. Quando perdem a bola, pressionam para ficar com ela de novo e atacar. Eles chegam [ao Mundial de clubes] muito fortes, a Bundesliga está praticamente vencida, essa é a mentalidade de um clube diferente que entra sempre para ganhar."