"Olhas para a ficha de jogo e vais fazer o quê? Jogar tiki-taka até empatar?"

Barcelona voltou a escorregar na Liga e Koeman defendeu-se das críticas

Crónico candidato ao título e grande dominador do futebol espanhol na última década e meia, o Barcelona vive um início de época complicado. Depois da derrota pesada, em casa, na Liga dos Campeões, os blaugrana empataram com o Granada e Koeman tentou defender-se das críticas com a falta de profundidade do plantel.

"Temos de mudar o jogo de outra forma. Não tínhamos espaço e não tínhamos jogadores que se destacassem no 1x1 e na velocidade. Não vou dizer mais, porque parece que tenho de explicar tudo. Temos de destacar a atitude da equipa. As pessoas estão infelizes porque não ganhámos, mas não por causa da atitude da equipa", afirmou o holandês, cada vez mais contestado em Camp Nou.

Koeman agradeceu o apoio dos adeptos e lembrou a opção por ter de fazer subir os centrais até à zona atacante.

"Temos de agradecer aos adeptos, pois aplaudiram-nos até ao último minuto. Mudámos o nosso estilo, trazendo Piqué, Araújo e Luuk de Jong para a frente. Temos de destacar a ambição da equipa de tentar ganhar o jogo", lembrou.