Oleksandar Petrakov sucede a Shevchenko à frente da seleção da Ucrânia

O treinador Oleksandar Petrakov, antigo responsável pelos sub-20, é o novo selecionador da Ucrânia, cargo no qual sucede ao antigo internacional Andriy Shevchenko, informou esta quarta-feira a Federação ucraniana.

De acordo com a Federação, Oleksandar Petrakov "preparará a equipa nacional para os próximos jogos na qualificação para o Mundial2022", mas sem adiantar qual a duração do vínculo com o novo treinador.

O técnico, de 64 anos, tem estado desde 2014 ligado às seleções mais jovens da Ucrânia, de sub-17, sub-19 e sub-20, funções em que se destacou com o título mundial de sub-20, conquistado em 2019, na Polónia.

Na seleção principal tem a missão de substituir Shevchenko, Bola de Ouro em 2004, e uma referência do futebol ucraniano, que no Euro2020 conduziu o país aos quartos de final da competição, fase em que foi eliminado por Inglaterra (4-0).

Na qualificação para o Mundial'2022, a Ucrânia integra o grupo D, no qual segue após três jogos em segundo lugar, com três pontos, atás da campeã mundial França, com sete.

Do grupo fazem também parte a Finlândia (dois pontos), a Bósnia-Herzegovina (um) e o Cazaquistão (um), todos com dois jogos.