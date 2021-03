Jornal argentino desvenda eventual novo destino de Cavani

Goleador uruguaio e companheiro de Bruno Fernandes no Manchester United deverá fazer as malas para rumar aos argentinos do Boca Juniors na próxima época

O avançado Edinson Cavani, que ingressou no Manchester United no início desta temporada, foi associado como reforço dos argentinos do Boca Juniors para a próxima época, conforme noticiou, esta segunda-feira, o diário desportivo argentino 'Olé'.

O antigo alvo do Benfica e atual companheiro do internacional português Bruno Fernandes está em final de contrato com a formação britânica, já que o mesmo tem uma prazo de validade até ao próximo dia 30 de junho.

"Em julho [de 2021] estará no Boca [Juniors], essa é a ideia [de Cavani]", refere uma fonte próxima ao goleador uruguaio citada pelo título da Imprensa argentina.

O diário 'Olé' avança ainda que Walter Guglielmone, irmão e empresário de Edison Cavani, já encetou um processo de negociações com o Boca Juniors, um dos históricos clubes da Argentina, diretamente com o vice-presidente xeneize Juan Riquelme.

Pese esta hipotética possibilidade de rumar à Argentina, o contrato a findar de Edison Cavani com o Manchester United poderá ser renovado automaticamente por mais uma época. Porém, para isso é necessária vontade dos responsáveis britânicos e do futebolista de 34 anos.