Oficial: Lázio contrata antigo alvo do Benfica para o meio-campo

Toma Basic é mais uma opção no xadrez de Maurizio Sarri

Chegou a estar na mira de Jorge Jesus, mas vai jogar em Itália, na Lázio de Maurizio Sarri. Toma Basic, médio croata, é o mais recente reforço da equipa romana.

Em comunicado, o clube laziali anunciou a chegada do centrocampista, que atuou nos franceses do Bordéus durante as últimas três temporadas.

A frágil situação financeira do Bordéus e o facto do contrato do jogador terminar já em 2022 chegaram a ser sinais interessantes para o Benfica, mas Basic vai para a Serie A.