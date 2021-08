Oficializado pela Juventus depois de ser apontado ao Benfica

Avançado brasileiro Kaio Jorge assina pela Juventus até 2026

O avançado brasileiro Kaio Jorge vai representar a Juventus nas próximas cinco temporadas, até junho de 2026, informou hoje o emblema da Liga italiana de futebol, em comunicado.

"Um novo talento junta-se à equipa 'bianconera'. Chega do Brasil e na sua carreira tem progredido constantemente. Kaio Jorge é o novo jogador da Juventus. O avançado brasileiro, nascido em 2002, chega a título definitivo do Santos e assina contrato até 30 de junho de 2026", pode ler-se no site do clube.

Na equipa agora treinada por Massimiliano Allegri, Kaio Jorge vai partilhar o balneário com o internacional português Cristiano Ronaldo e os compatriotas Danilo, Alex Sandro e Arthur.

O jovem avançado, de apenas 19 anos, cumpriu toda a formação no Santos e, na presente temporada, contabilizava oito golos em 28 encontros.