Após passagens por Itália, Argentina e Brasil, Crespo vai estrear-se no Catar.

Hérnan Crespo é o novo treinador do Al Duhail, que perdeu o português Luís Castro para os brasileiros do Botafogo. O argentino, de 46 anos, estava sem clube desde outubro, quando deixou o comando técnico do São Paulo.

Parma (Juniores), Modena, Banfield, Defensa Y Justicia foram os outros clubes orientados pelo antigo futebolista, que brilhou ao serviço do River Plate, Parma, Lázio, Inter, Chelsea e Milan.