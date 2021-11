Oficial: Xavi é o novo treinador do Barcelona

Antigo jogador regressa a Camp Nou, agora numa nova posição

O Barcelona ainda não confirmou, mas Xavi é mesmo o senhor que se segue na Catalunha. Antes dos blaugrana anunciarem o novo técnico, o Al-Sadd confirmou entendimento com o emblema espanhol.

O antigo médio vai substituir Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona. Como jogador, Xavi fez 767 jogos e ganhou tudo o que havia para ganhar, incluindo oito campeonatos, três taças de Espanha, quatro Liga dos Campeões, duas supertaças europeias e dois mundiais de clubes, entre outros troféus.

Segundo o Al-Sadd, o Barcelona, depois de vários dias de negociações, teve de pagar a cláusula de rescisão para garantir Xavi. O valor não foi confirmado, mas a direção blaugrana terá, assim, desembolsado cinco milhões de euros.