Oficial: Willian Arão assina pelo Panathinaikos, adversário do Braga

Jorge Jesus tentou levá-lo para a Arábia Saudita, mas o médio brasileiro assinou pelos gregos.

Willian Arão, médio brasileiro de 31 anos, assinou por dois anos com o Panathinaikos.

Recorde-se que Jorge Jesus, que já o orientou no Flamengo e no Fenerbahçe, tentou também a sua contratação, mas as conversas não evoluíram e o médio assinou, assim, pelo clube grego.

O Panathinaikos, adversário do Braga no play-off da Champions, pagou dois milhões de euros pela sua contratação.