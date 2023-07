Oficial: Wilfried Zaha junta-se a Sérgio Oliveira no Galatasaray

Depois de ter terminado contrato com o Crystal Palace, da Premier League, o extremo costa-marfinense assinou por três temporadas com o campeão turco.

O campeão turco Galatasaray, do internacional português Sérgio Oliveira, anunciou esta segunda-feira a contratação a custo zero de Wilfried Zaha, que estava livre no mercado após terminar contrato com o Crystal Palace, da Premier League.

O extremo costa-marfinense, de 30 anos, terminou contrato com o emblema londrino na época passada e agora assinou por três temporadas em Istambul.

O Galatasaray revelou que pagou um prémio de assinatura de cerca de 2,3 milhões de euros ao jogador, que irá receber um montante extra de 4,35 milhões por cada época que cumpra na equipa.

Zaha, depois de nove temporadas ao serviço do Palace, mantém-se desta forma no futebol europeu, apesar de ter estado perto de rumar ao Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, numa fase inicial do mercado.

Na época passada, o extremo apontou sete golos e três assistências em 28 jogos pelo clube inglês, que terminou a Premier League na 11.ª posição.