Oficial: Weghorst no United e Besiktas recebe compensação

Clube turco rescindiu o empréstimo do avançado, abrindo caminho a que o neerlandês assine pelo Manchester United

Wout Weghorst já é oficialmente jogador do Manchester United. Esta sexta-feira, o Besiktas comunicou que rescindiu com o Burnley o empréstimo do avançado neerlandês, deixando via verde aos red devils, que de seguida anunciaram o jogador, por empréstimo até ao verão.

"Sinto-me privilegiado por me juntar ao Manchester United. É uma sensação fantástica vestir a famosa camisola vermelha. Vi os progressos do clube com Ten Hag e estou ansioso por dar o meu contributo para o clube alcançar os seus objetivos", afirmou Weghorst.

O clube turco revelou ainda que por terminar de forma forçada antecipadamente a cedência do internacional pelos Países Baixos vai receber uma compensação de 2,8 milhões de euros.

Agora, para o seu lugar, o Besiktas aguarda uma resposta de Aboubakar, colega de Ronaldo no Al Nassr, para que cumpra uma terceira etapa no clube.

