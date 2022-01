Oficial: Wass deixa o Valência e assina pelo Atlético de Madrid

Madrilenos anunciaram, ao início da noite desta quinta-feira, o acordo para a contratação do defesa que substituirá Kieran Trippier, recentemente transferido para a Premier League.

O Atlético de Madrid anunciou, esta quinta-feira, a contratação do internacional dinamarquês Daniel Wass, 32 anos, por uma época e meia. O acordo com o Valência para a transferência do defesa que teve uma passagem breve pelo Benfica, em 2011/12, permitiu preencher a vaga que se criou no lado direito da defesa com a recente saída de Kieran Trippier para o Newcastle.

O clube inglês pagou mais de 14 milhões de euros (há notícia de uma cláusula que poderá quase duplicar o valor da transferência) pelo lateral-direito que Daniel Wass, defesa polivalente que pode jogar a meio-campo e, até agora, titular no Valência, substituirá nas opções de Diego Simeone.