Oficial: Varane vai jogar no Manchester United

O defesa central francês Raphael Varane, proveniente do Real Madrid, assinou um contrato de quatro temporadas com o Manchester United.

Após 10 temporadas no Real Madrid, após ter feito a formação no Lens, o defesa, de 28 anos, muda-se para os red devils, nos quais vai ser companheiro de equipa do português Bruno Fernandes, com o clube inglês a não revelar os valores da transferência, que a comunicação social tem avaliado em cerca de 40 milhões de euros.

"O Manchester United é um dos mais icónicos clubes de futebol do mundo e a possibilidade de vir para cá e jogar na liga inglesa era algo que não podia recursar", disse Varane.

Apesar de ter já conquistado 19 troféus, entre os quais quatro Ligas dos Campeões e um Mundial pela França, Varane garante que ainda tem muito para conquistar na carreira.

"Sei que me vou juntar a um plantel cheio de grandes jogadores, que vão todos ter a mesma determinação para vencer encontros e troféus. (...) Quero ter um impacto aqui e vou dar tudo para me tornar parte da ilustre história deste clube", referiu o francês.

O treinador dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer, disse estar "absolutamente deliciado" pela contratação de "um dos melhores defesas do mundo nos últimos 10 anos".

"Ele ganhou tudo o que havia para ganhar, mas eu sei que ainda está determinado em ter sucesso. Não posso esperar para lhe dar as boas-vindas à equipa", afirmou.

Varane é o terceiro reforço dos red devils para esta temporada, depois do guarda-redes Tom Heaton e do avançado Jadon Sancho.