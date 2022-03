Oficial: Roger Schmidt, que está na lista do Benfica, já tem sucessor no PSV

Antigo avançado já foi oficializado pelo emblema neerlandês

Ruud van Nistelrooy, antigo avançado do Manchester United e do Real Madrid, vai assumir o cargo de treinador do PSV a partir do final desta época, sucedendo a Roger Schmidt, que está na lista do Benfica.

Nas redes sociais, o emblema neerlandês confirmou a chegada até 2025 do até agora treinador da equipa B, de 45 anos, que só tinha estado como adjunto de equipas seniores ou como técnico principal de equipas de formação até ao momento.

Leia também FC Porto Otávio, Uribe e Taremi estão no pico da valorização no mercado Otávio, Uribe e Taremi atingiram os valores de mercado mais altos, numa época que se afigura como a melhor das respetivas carreiras. O trio é pouco menos do que imprescindível no FC Porto e os números ajudam a explicar isso. Há também nomes como Diogo Costa, Fábio Vieira e Vitinha, mas ainda estão em fase de afirmação e ascendência.

Antes das notícias que deixam Roger Schmidt como uma das possibilidades para assumir o lugar de treinador do Benfica, já se sabia que o alemão não iria continuar em Eindhoven depois do final desta época, ficando a conhecer-se, agora, apenas o substituto.