Oficial: Valérien Ismael é o novo treinador do Besiktas

Valérien Ismael (à direita) é o novo treinador do Besiktas

Redação com Lusa

Francês, de 46 anos, o terceiro a comandar a equipa turca em 2021/22, vinculou-se até junho de 2023

Valérien Ismael é o novo treinador do Besiktas, substituindo no cargo Önder Karaveli, anunciou, esta sexta-feira, o clube campeão turco em título, através de um comunicado divulgado no site oficial.

Valérien Ismaël, de 46 anos, demitido no início de fevereiro do West Bromwich Albion, da II Liga inglesa, assinou um contrato válido até junho de 2023, com opção de ser estendido por mais um temporada, até 2024.

Campeão em título e detentor da Taça da Turquia, o Besiktas, que defrontou o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, está em oitavo lugar no campeonato, após 30 jornadas, a três pontos do quarto lugar, que vale a qualificação para a Liga Europa.

Ex-jogador, entre outros, do Lens, Estrasburgo, Werder Bremen e Bayern Munique, Valérien Ismaël já treinou as equipas do Nuremberga, Wolfsburgo, Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley e West Bromwich Albion.

Valérien Ismael é o terceiro treinador do Besiktas na presente temporada, depois de Sergen Yalçin e Önder Karaveli.