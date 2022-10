Oficial: Unai Emery regressa a Inglaterra para treinar o Aston Villa

Treinador espanhol vai assumir o comando dos villans e começa a partir de dia 1 de novembro. Rescinde unilateralmente com o Villarreal

O Aston Villa anunciou a contratação de Unai Emery para suceder no banco a Steven Gerrard, recentemente despedido por maus resultados. O espanhol vai assumir o comando da equipa no dia 1 de novembro, assim que as formalidades de licença de trabalho no Reino Unido estiverem concluídas.

O Aston Villa ocupa o 14.º posto da Premier League e o clube inglês, na oficialização de Emery, recorda que este conquistou a Liga Europa pelo Villarrea em 2020721 batendo na final o Manchester United e chegou às meias finais da última Champions.

Para o cargo foram apontados nomes como os de Thomas Tuchel e Rúben Amorim, mas acaba por ser Emery o eleito.

Para deixar o Villarreal, Emery tinha uma cláusula de seis milhões de euros.

O espanhol de 50 anos já treinou Arsenal, PSG, Sevilha, Spartak Moscovo, Valência, Almería e Lorca Deportiva.

Miguel Ángel Tena dará esta terça-feira o treino do Villarreal, que já comunicou que Emery deu conta da rescisão unilateral de contrato. Amanhã de manhã o técnico dará uma conferência de despedida. Emery entrou na história do Villarreal ao conquistar o primeiro título da história do clube.