Oficial: Umtiti rescinde contrato com o Barcelona

Central francês passou a última temporada emprestado ao Lecce.

O Barcelona anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para rescindir o contrato de Samuel Umtiti, central francês que passou a última temporada emprestado aos italianos do Lecce.

Apesar de ter contrato com os catalães até 2026, há muito que o defesa, de 29 anos, não fazia parte dos planos, colocando agora um ponto final numa passagem de sete anos por Camp Nou.

Contratado ao Lyon no verão de 2016, por 25 milhões de euros, Umtiti conquistou duas LaLigas, três Taças do Rei e duas Supertaças espanholas ao serviço do Barcelona. Em 2022/23, o campeão mundial pela França em 2018 registou 25 jogos ao serviço do Lecce, 16.º classificado da Serie A.