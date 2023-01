Oficial: Trossard é reforço do Arsenal

Extremo chega do Brighton e é a alternativa a Mudryk, transferido para o rival Chelsea. Vai jogar com a camisola número 19

Leandro Trossard foi confirmado, esta sexta-feira, como reforço do Arsenal. O internacional belga deixa o Brighton, mas continua na Premier League.

Em comunicado, os gunners confirmaram a chegada do extremo de 28 anos, mas não revelaram o valor da transferência ou o número de anos do contrato. Deve custar, ainda assim, 24 milhões de euros.

O Arsenal espera, agora, pela autorização da Premier League para poder já utilizar o jogador no duelo com o Manchester United, marcado para o próximo domingo e referente à liga inglesa.

No Brighton desde 2019, Trossard somou um total de 121 partidas e 25 golos com a camisola dos Seagulls.