Oficial: Tolisso está de volta ao Lyon após dexar o Bayern de Munique

Médio terminou contrato com o Bayern e assinou até 2027, voltando a uma casa que foi a sua entre a formação e o ano de 2017

Corentin Tolisso está de volta ao Lyon, anunciou o clube francês nesta sexta-feira. Depois de terminar contrato com o Bayern, o médio volta ao seu país e a um dos dois únicos clubes que representou até ao momento.

Aos 27 anos, o centrocampista assinou um contrato até 2027 com uma equipa que representou, no passado, em 160 ocasiões.

Tendo chegado a Munique em 2017, Tolisso nem sempre foi um titular do Bayern, apesar de se ter despedido do gigante alemão com 118 partidas e 21 golos, para além de cinco Bundesligas, uma Champions e outras taças domésticas e europeias.