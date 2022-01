Avançado vai jogar no Atlético Aldosivi, depois de uma suspensão de dois anos devido a doping

Foi figura no Beira-Mar, a meio da primeira década do século, e, aos 41 anos, tem novo clube. Tanque Silva é o novo avançado do Atlético Aldosivi.

O jogador assinou contrato até ao final da época com o 13º classificado da Liga Argentina, depois de uma paragem de dois anos devido a um controlo positivo de antidoping.