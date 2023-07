Oficial: Tadic rescinde com o Ajax e é um jogador livre no mercado

Falta de qualidade do plantel e fraco investimento no mercado de transferências terão sido os motivos que ditaram a despedida do veterano criativo sérvio, de 34 anos.

Grande estrela do Ajax desde que foi contratado ao Southampton no verão de 2018, Dusan Tadic chegou esta sexta-feira a acordo para rescindir contrato com o clube neerlandês, com a falta de qualidade do plantel e o tímido investimento no mercado a terem sido os motivos que ditaram a despedida, segundo a imprensa.

Considerando que a equipa precisa de reforços urgentes, o médio ofensivo sérvio, de 34 anos, terá ficado desapontado com as contratações realizadas pelo Ajax até ao momento: Benjamin Tahirovic, jovem médio que deixou a Roma e Branco van den Boomen, reforço que chegou a custo zero, proveniente do Toulouse.

De acordo com o jornal De Telegraaf, o Ajax foi surpreendido pelo pedido de saída do criativo, mas não se opôs devido à possibilidade de poupar 6,5 milhões de euros, correspondentes ao salário anual bruto do jogador.

"A decisão de deixar o clube foi muito difícil de tomar. No entanto, acredito que este seja o momento certo. Eu penso que é altura certa, tanto para o clube como para mim, para um novo começo. Os tempos que passei no Ajax e os sucessos que celebrámos dão-me um sentimento indescritível, que nunca experienciei antes na minha carreira. Eu gostaria de agradecer aos adeptos pelo tempo maravilhoso que passei aqui. Se me couber a mim, este não será um adeus definitivo. Serei para sempre um jogador do Ajax e espero regressar a Amesterdão em breve, num papel diferente de treinador", referiu o médio, em declarações aos meios do clube.

Tadic deixa o Ajax ao fim de 241 jogos, em que apontou 105 golos e 112 assistências, tendo-se sagrado campeão neerlandês por três ocasiões e vencido duas Taças e uma Supertaça dos Países Baixos. O veterano foi ainda uma peça determinante na campanha do clube na Liga dos Campeões de 2018/19, em que chegou às meias-finais. Em 2022/23, registou 13 golos e 23 assistências em 47 jogos.

You"ll always be part of Ajax history ❌❌❌ pic.twitter.com/uNra02oAxO - AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023