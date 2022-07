Oficial: Svilar é o segundo reforço da temporada para José Mourinho

Guarda-redes deixou o Benfica e assinou por cinco temporadas com a Roma

Já era uma transferência conhecida, mas esta sexta-feira tornou-se oficial. Depois de Nemanja Matic, que chegou a custo zero do Manchester United, Mile Svilar é o segundo reforço da Roma, treinada por José Mourinho, para a temporada 2022/23.

O guarda-redes belga, de 22 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas, até ao verão de 2027, e vai utilizar a camisola 99 na capital italiana.

"Estou encantado por estar aqui e mal posso esperar para começar. Quando ouvi do interesse da Roma fiquei logo entusiasmado. Trabalhar com um treinador como o José Mourinho é algo incrível e estou pronto a fazer tudo para ajudar a equipa", garantiu, em declarações aos meios do clube.

Já Tiago Pinto, diretor geral da Roma, destacou o potencial do promissor guarda-redes, que terminou uma passagem de cinco temporadas no Benfica, onde nunca conseguiu assumir-se como o número 1 da baliza encarnada.

"O Mile é um jovem com muito futuro. Tem imenso potencial e uma ética de trabalho muito forte. Com a sua contratação não nos focamos apenas no curto prazo, mas também na construção dos melhores alicerces para o futuro do clube", referiu o dirigente romano.

Na época passada, Svilar não fez qualquer jogo pela equipa principal das águias, tendo realizado 13 partidas pelo Benfica B na II Liga.