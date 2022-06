Oficial: substituto de Gotze chega de Paris e a custo zero

Xavi Simons, de 19 anos, oficializado no PSV e com contrato até 2027. Notícias apontavam para empréstimo com renovação, mas jovem médio sai sem que o PSG seja compensado

Xavi Simons, jovem médio de 19 anos, que já se tinha estreado pela equipa principal do PSG, é o substituto de Mario Gotze...no PSV, que nem precisou de gastar dinheiro na transferência.

Apesar das notícias apontarem para uma saída por empréstimo, com renovação de contrato incluída, a verdade é que Xavi Simons chega aos Países Baixos depois de terminar o vínculo com o PSG, que acaba por não ser compensado financeiramente com a transferência.

Na época passada, para além de se ter notabilizado na equipa de juniores, Xavi Simons fez mesmo nove jogos com Messi, Neymar e Mbappé, contabilizando uma assistência no Parque dos Príncipes.

