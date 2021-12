O antigo futebolista Paolo Vanoli é o novo treinador do Spartak Moscovo.

Paolo Vanoli é o novo treinador do Spartak Moscovo, anunciou o clube esta sexta-feira. O italiano, de 49 anos, sucede no cargo ao português Rui Vitória e assinou até 2023, com mais uma época de opção.

Vanoli foi adjunto de Antonio Conte no Inter e no Chelsea e agora assume o nono classificado do campeonato da Rússia, com 23 pontos, menos 15 que o líder Zenit.