Oficial: Southgate renova contrato com Federação Inglesa até 2024

Selecionador pode orientar equipa dos três leões em quatro fases finais

A Inglaterra perdeu, em casa, a final do último Europeu, mas a Federação continua a confiar em Gareth Southgate, que renovou contrato até 2024.

Nas redes sociais, a conta oficial da seleção confirmou a prolongação do vínculo, que era válido até 2022 e ao Mundial do Catar.

Caso a Inglaterra se qualifique para o Europeu de 2024, Southgate pode orientar a seleção dos três leões em quatro fases finais consecutivas. Para já, garantido o apuramento, é certo que o antigo defesa será o selecionador no próximo Campeonato do Mundo.

Southgate, que chegou ao comando da seleção em 2016, depois de orientar as equipas de sub-21 e sub-21, leva 68 partidas no banco inglês. Foi vice-campeão europeu e quarto classificado no último Mundial.