Nathan Jones é o novo treinador do clube inglês.

Nathan Jones é o novo treinador do Southampton, anunciou o clube inglês esta quinta-feira. Com 49 anos, Jones sucede assim a Ralph Hasenhuttl no comando técnico.

O treinador, que estava vinculado com o Luton Town, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), assinou um contrato válido por três anos e meio - até 2026 - com os "saints" e será auxiliado por Chris Cohen e Alan Sheehan.