Oficial: Southampton afasta Hasenhuttl do comando técnico

Técnico austríaco sai a meio de 2022/2023, depois de ter entrado a meio de 2018/2019. Sains estão em antepenúltimo na Premier League, com apenas três vitórias

Ralph Hasenhuttl já não é treinador do Southampton. O clube anunciou a saída do técnico austríaco, na manhã desta segunda-feira.

Depois de ter entrado a meio de 2018/2019, Hasenhuttl sai a meio de 2022/2023, depois de um início de época complicado, marcado pelos maus resultados, e quando o Southampton é antepenúltimo da Premier League.

Rubén Sellés, adjunto da primeira equipa, vai orientar o Southampton no compromisso da próxima quarta-feira, diante do Sheffield Wednesday, referente à Taça da Liga.