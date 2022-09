Oficial: Slaven Bilic anunciado como novo treinador do Watford

Croata regressa a Inglaterra, depois dos três anos no West Ham e dos dois no West Brom. Assina por época e meia

Slaven Bilic vai ser o substituto de Rob Edwards no comando técnico do Watford, anunciou o clube do Championship nesta segunda-feira.

Em comunicado, o clube que na época passada esteve na Premier League confirmou a chegada do croata, que assina por época e meia.

O antigo internacional croata regressa a Inglaterra, depois de três anos no West Ham e de dois no West Brom.