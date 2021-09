Oficial: Semplici já não é o treinador do Cagliari

Leonardo Semplici deixa a SPAL no último lugar da Serie A

Italiano de 54 anos tinha entrado a meio da época anterior

Dia de saídas nos bancos da Serie A. Tal como o Hellas Verona, também o Cagliari apostou na chicotada psicológica, prescindindo dos serviços de Leonardo Semplici.

O Cagliari começou a temporada de forma negativa, empatando um jogo e perdendo dois nas primeiras três jornadas.

Curiosamente, na época passada, Semplici substituiu Eusebio Di Francesco, o outro treinador que foi despedido no dia de hoje, do Hellas Verona, no caso.