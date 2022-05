Oficial: seleção do Chile será comandada por Eduardo Berizzo

Eduardo Berizzo é o novo selecionador do Chile

Técnico natural da Argentina, que sucede a Martins Lasarte no cargo, já havia sido adjunto da "roja"

Eduardo Berizzo está de volta ao Chile. O treinador argentino, 52 anos, será o selecionador do país sul-americano, anunciou, esta quinta-feira, a federação chilena, o "completo acordo". A apresentação está marcada para a próxima semana.

Berizzo, que sucede a Martins Lasarte no cargo, por ter sido afastado ao falhar a qualificação para o próximo Mundial, voltou a uma casa bem conhecida, já que foi adjunto do selecionador do Chile entre 2007 e 2010, antes de se lançar a solo.

Depois dessa experiência, Berizzo orientou os Estudiantes (Argentina), os O'Higgins (Chile), pelo qual ganhou uma Liga e uma Supertaça chilenas, o Celta de Vigo, o Sevilha e o Atlético Bilbao (Espanha) e, ainda, o Paraguai, entre 2019 e 2021.

O técnico estava desempregado desde outubro passado, altura em que consumou o falhanço da qualificação dos paraguaios para o Mundial'2022, tal como o Chile.