Oficial: Sean Dyche assume comando técnico do Everton

Técnico assinou por duas temporadas e meia.

O Everton, atual penúltimo classificado da Premier League, anunciou esta segunda-feira a chegada de Sean Dyche para o comando técnico da equipa, sucedendo no cargo a Frank Lampard.

Dyche assinou um contrato válido por duas temporadas e meia, até 2025, e estava sem clube desde que deixou o Burnley na segunda metade da temporada passada, após dez épocas consecutivas ao leme dos clarets.

O treinador inglês vai ter a missão de assegurar a permanência do Everton no principal escalão inglês, sendo que a equipa não vence na Premier League desde outubro do ano passado e já foi eliminada da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga.

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 - Everton (@Everton) January 30, 2023