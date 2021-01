Oficial: Scolari deixa o comando técnico do Cruzeiro

Antigo selecionador deixou o leme do emblema de Belo Horizonte.

Luiz Felipe Scolari e o Cruzeiro chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que ligava as partes, anunciou esta segunda-feira o histórico emblema brasileiro.

"O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela Raposa. Colaborando com o clube no seu momento mais desafiador na história, Scolari e a sua comissão técnica cumpriram a importante missão de recuperar o Cruzeiro no campeonato brasileiro da Série B, tendo dirigido a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas", pode ler-se na nota emitida pelo Cruzeiro.

"O Cruzeiro agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e do seu staff para com o clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo", acrescenta o clube, que ocupa o 12.º lugar do segundo escalão do futebol canarinho, numa altura em que falta jogar-se apenas uma jornada.

Scolari, recorde-se, orientou a Seleção de Portugal entre 2003 e 2008.