Oficial: Saúl junta-se ao campeão europeu por empréstimo

Médio despede-se do Atlético de Madrid ao fim de 340 jogos

Mais um reforço importante a chegar a Thomas Tuchel e ao Chelsea campeão europeu. Saúl Ñíguez chega a Londres por empréstimo do Atlético de Madrid.

O negócio, tornado oficial pelo clube colchonero, deve agora gerar um efeito bola de neve. Com a saída do médio, Griezamann deverá mesmo regressar ao Atlético e De Jong terminará ao que tudo indica no ataque do Barcelona.

O empréstimo deverá custar cinco milhões aos cofres dos blues, que ficam com uma opção de compra no valor de 40 milhões de euros.

Saúl diz adeus ao Atlético, depois de ter passado sete épocas no Calderón e no Metropolitano, terminando com um total de 340 jogos com a camisola do emblema da capital espanhola.