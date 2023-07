Saint-Maximin junta-se a Mahrez e Firmino no ataque do Al Ahli

Extremo francês deixou o Newcastle, da Premier League, que terá recebido cerca de 26 milhões de euros do Al Ahli, recém-promovido à primeira divisão saudita.

O Al Ahli, emblema recém-promovido à primeira divisão saudita, anunciou este domingo a contratação de Allan Saint-Maximin, extremo francês que deixou o Newcastle, da Premier League, ao fim de quatro temporadas.

De acordo com a Sky Sports, o emblema do Médio Oriente vai pagar cerca de 26 milhões de euros pelo extremo de 26 anos, que publicou na sexta-feira uma emocionada despedida aos adeptos dos magpies nas redes sociais.

"Há quatro anos, vesti a camisola do Newcastle pela primeira vez. Naquele momento, não me tinha apercebido de que não só estava prestes a tornar-me um jogador do Newcastle, como também estava prestes a tornar-me num Geordie. Desde os primeiros meses em que conheci as pessoas desta cidade, compreendi-as verdadeiramente e abracei a sua paixão inabalável, razão pela qual era tão importante para mim dar o meu melhor e, se isso significasse jogar lesionado ou mesmo não entrar nas estatísticas, não me importava, desde que isso ajudasse a minha equipa. Acreditem que me apaixonei pelo Newcastle, tive grandes oportunidades para sair durante dias negros, mas era tarde de mais, já estava apaixonado e queria, precisava e tinha de ficar para ajudar a minha equipa a salvar o clube da despromoção, porque isso significava o mundo para mim. É claro que, durante esses dias negros, alguns podem ter tido dúvidas, mas eu sempre acreditei neste clube e, hoje em dia, estamos numa situação muito bonita. Estou a deixar o Newcastle como sempre deveria ter sido e esse é o meu maior troféu, porque fiz parte dele", escreveu.

Saint-Maximin junta-se desta forma ao guarda-redes Édouard Mendy (ex-Chelsea), ao extremo Riyad Mahrez (ex-Manchester City) e ao avançado Roberto Firmino (ex-Liverpool) no lote contratações do Al Ahli para 2023/24.

Na época passada, apontou um golo e cinco assistências em 31 jogos pelo Newcastle, depois de também ter representado o Nice, Mónaco, Bastia, Hannover (Alemanha) e Saint-Étienne na carreira.