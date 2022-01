Oficial: Roy Hodgson assume o comando técnico do Watford

Antigo selecionador de Inglaterra, sem trabalhar desde a época 2020/21, vai estrear-se no banco em 5 de fevereiro. Duração do contrato com os "hornets" não foi detalhada

Figura mítica do futebol inglês, Roy Hodgson vai prosseguir a longa carreira de treinador no comando do Watford, anunciou, esta terça-feira, o clube da Premier League, sendo, assim, o sucessor do italiano Claudio Ranieiri, despedido há 24 horas.

Hodgson, que terá como missão retirar o Watford do penúltimo lugar da classificação e evitar a consequente despromoção - tem 14 pontos em 20 jogos - estava sem trabalhar desde o final da última época - será o terceiro líder dos "hornets".

O técnico, 74 anos, orientou o Crystal Palace em 2020/21. Antes, Hodgson, conhecedor de várias realidades futebolísticas, exerceu funções no West Brom, Liverpool, Fulham, Udinese, Copenhaga, Grasshopers, Blackburn, Inter, Xamax e Malmo.

Hodgson foi, ainda, selecionador da Suíça, Emirados Árabes Unidos, Finlândia e Inglaterra. A estreia à frente da equipa do Watford, que não detalhou a duração do contrato - deverá ser até maio -, ocorre a 5 de fevereiro.