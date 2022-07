Oficial: Rodri amarrado pelo Manchester City até 2027

Médio tinha contrato até 2024, mas campeão inglês decidiu premiar crescente importância no xadrez de Pep Guardiola

Figura do último título conquistado, Rodri vai ficar no Manchester City até 2027, prolongando por mais três anos o seu contrato, anunciou o clube do Etihad nas redes sociais.

No clube desde 2019, Rodri leva já 151 jogos com os citizens, que decidiram premiar a importância do atleta com uma renovação de um contrato que era válido até ao ano de 2024.

Recorde-se que o internacional espanhol foi decisivo na conquista do último título inglês, marcando o segundo de três golos do Manchester City, que operou uma reviravolta emocionante ante o Aston Villa para conquistar a quarta Premier em cinco anos.