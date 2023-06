Oficial: Robbie Keane é o novo treinador do Maccabi Tel Aviv

Antigo avançado irlandês sucede ao espanhol Aitor Karanka no emblema israelita.

O Maccabi Tel Aviv, que terminou a passada edição do campeonato israelita na terceira posição, atrás do Hapoel Beer Sheva e do campeão Maccabi Haifa, anunciou esta segunda-feira Robbie Keane como novo treinador da equipa.

O antigo avançado irlandês, de 42 anos, sucede no cargo ao espanhol Aitor Karanka, após ter integrado a equipa técnica do Leeds, despromovido da Premier League, na presente época.

Desde que pendurou as chuteiras, em 2018, Keane apenas treinou de forma principal o Atlético de Kolkata (Índia), onde terminou a carreira. De resto, também foi adjunto na seleção da República da Irlanda e nos ingleses do Middlesbrough.