Oficial: Ribery é reforço da Salernitana

Extremo francês vai para a terceira época seguida na Serie A

Depois da aventura em Florença, Ribery vai continuar pelos ares de Itália. O extremo internacional francês assinou contrato de um ano com a Salernitana.

Em comunicado, o recém-promovido à Serie A confirmou a chegada do antigo jogador do Bayern, que até poderá ficar para lá do próximo verão no clube, assim sejam cumpridas determinadas metas desportivas.

Em duas épocas, com a camisola da Fiorentina, Frank Ribery realizou um total de 51 partidas. Aos 38 anos, a reforma fica para depois.