Oficial: Real Madrid recebe vencedor da Liga das Nações por empréstimo

Joselu conquistou no domingo a Liga das Nações com a Espanha, regressando agora a uma das casas que o formou.

O Real Madrid anunciou esta segunda-feira a chegada, por empréstimo do Espanhol com opção de compra, de Joselu, um dia depois de o veterano avançado, de 33 anos, ter conquistado a Liga das Nações com a Espanha.

Após não ter conseguido evitar a despromoção do Espanhol à segunda divisão, Joselu regressa agora a uma casa onde cumpriu parte da formação, entre 2009 e 2012, após ter passado pela academia do Celta de Vigo.

Na carreira, o experiente avançado espanhol conta com passagens pelo Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover (Alemanha), Stoke City, Newcastle (Inglaterra), Deportivo da Corunha, Alavés e Espanhol, que representa há uma temporada.

Em 2022/23, Joselu registou 17 golos e três assistências em 38 jogos pelos catalães, passando agora a ser uma alternativa para o ataque do Real Madrid após a saída de Mariano Díaz, em final de contrato.