Oficial: Real Madrid contrata Camavinga, pérola do futebol francês

Camavinga brilha no Rennes

Jogador assina por seis temporadas

Está consumado um dos principais negócios do futebol espanhol em 2021. Eduardo Camavinga, médio francês de 18 anos, vai ser jogador do Real Madrid.

Em comunicado, os merengues confirmaram a chegada do antigo jogador do Rennes já internacional A por França, que assinou um contrato para as próximas seis temporadas.

Camavinga, já associado ao Real Madrid desde o ano passado, chegou à equipa principal do Rennes aos 16 anos. Desde então, fez mais de 80 partidas e chegou a jogar pela seleção campeã do Mundo.