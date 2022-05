Oficial: Raphael Guerreiro já tem um novo treinador no Borussia Dortmund

Edin Terzic é o novo treinador do Dortmund

Edin Terzic, sucessor do despedido Marco Rose, assinou contrato válido por três anos

Da direção desportiva para o banco de suplentes: Edin Terzic, de 39 anos, será o próximo treinador do Borussia Dortmund, no qual atua o internacional português Raphael Guerreiro, anunciou, esta segunda-feira, o vice-campeão germânico.

Edin Terzic, que conseguiu conduzir o Borussia à conquista da Taça da Alemanha há duas épocas, e que acumula experiências como adjunto nos turcos do Besiktas e nos ingleses do West Ham, comprometeu-se com clube alemão até junho de 2025.

Terzic vai, assim, ser o sucessor de Marco Rose, despedido ao cabo de um ano.

O técnico alemão, que volta ao cargo após uma passagem temporária em 2020/21, para render Lucien Favre, enquanto não fora nomeado um substituto a tempo inteiro, desempenhou as funções de diretor desportivo na época finda.