Oficial: Rangnick não vai ser consultor do Manchester United

Técnico alemão vai assumir seleção da Áustria, mas não vai ter qualquer contacto com os red devils

Ralf Rangnick vai dizer, totalmente, adeus ao Manchester United. O futuro selecionador da Áustria não vai ser consultor do clube, como chegou a ser noticiado.

Em comunicado, os red devils confirmaram que, devido às exigências do cargo de selecionador austríaco, o alemão não vai dar qualquer contributo futuro ao Manchester United.

"Por acordo mútuo, Ralf irá agora concentrar-se apenas no seu novo papel de treinador da equipa nacional da Áustria e não irá, por isso, assumir um papel de consultor em Old Trafford", escreveu o clube de Manchester, no seu site oficial.

Leia também Liga dos Campeões FC Porto no pote 1 da Champions: evita seis tubarões e o vencedor da Liga Europa Por ter sido campeão nacional, o posicionamento do clube azul e branco não teve que ver com o seu ranking. Evita Real Madrid, Bayern, Manchester City, Milan, PSG, Ajax e Eintracht Frankfurt. Liverpool no pote 2, Sporting no pote 3. O Benfica, se chegar lá, fica também no terceiro pote.

No cargo de treinador do Manchester United desde o início de dezembro, depois de substituir Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick não conseguiu evitar