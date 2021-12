O Manchester United anunciou a chegada de Ewan Sharp ao comando técnico do clube. Vai ser adjunto de Rangnick.

Ewan Sharp é o mais recente elemento a juntar-se à equipa técnica do Manchester United, anunciou o clube inglês, esta quarta-feira. O escocês vai ser adjunto de Ralf Rangnick, com quem tinha trabalhado no Lokomotiv Moscovo, e também desempenhará a função de analista.

Sharp trabalhou também no New Yord Red Bulls e no Toronto FC.