Oficial: Ralf Rangnick é o novo treinador do Manchester United

Anúncio feito pelos "red devils" esta segunda-feira.

Agora é oficial. O Manchester United anunciou esta segunda-feira Ralf Rangnick como treinador interino, após a saída de Ole Gunnar Solskjaer e de Michael Carrick ter orientado a equipa nos duelos frente a Villarreal (triunfo por 2-0), na Liga Europa, e Chelsea, no domingo (empate 1-1).

"O Manchester United tem o prazer de anunciar Ralf Rangnick como treinador interino até ao final da época, sujeito a requisitos de visto de trabalho", começou por escrever o clube.

"Após este período", Rangnick "continuará a desempenhar um papel de consultor por mais dois anos", explica ainda o United.

"Ralf é um dos treinadores mais respeitados e inovadores do futebol europeu. Foi o nosso candidato número um para treinador interino, refletindo a inestimável liderança e as capacidades técnicas que irá trazer de quase quatro décadas de experiência em gestão e treino. Todos no clube estão ansiosos por trabalhar com ele", afirmou John Murtough, diretor para o futebol do Manchester United.

Os "red devils" agradeceram ainda ao Lokomotiv Moscovo pela "cooperação no processo" e explica que Michael Carrick "permanecerá a cargo da primeira equipa até que o visto de trabalho de Ralf seja finalizado".