Oficial: Rafa Benítez já não é treinador do Everton

Clube comunicou fim de ligação nas redes sociais

Rafael Benítez não resistiu aos maus resultados. O Everton já comunicou a saída do técnico espanhol, que tinha entrado em Goodison Park no início da época.

Benítez, que conseguiu sete vitórias em 22 jogos, estava já numa posição muito frágil há algumas semanas, depois de uma fase longa em que o Everton alcançou duas vitórias desde 25 de setembro.

A aventura no Everton significou o regresso de Benítez ao futebol inglês, depois das passagens pelo Liverpool, rival de cidade, pelo Chelsea e pelo Newcastle.